التنمية المحلية: طلاء واجهات 123 ألفا و469 مبنى

أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن انتهاء المحافظات من طلاء 123 ألفا و469 مبنى وعمارات سكنية، مؤكدا استمرار جهود المحافظات فى طلاء واجهات المبانى خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.





وقال وزير التنمية المحلية إن المبانى التى تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل جمالى ساعد فى تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات.



وأشار التقرير الذى تلقاه محمود شعراوى، اليوم الثلاثاء، عن جهود محافظات لاستكمال أعمال طلاء المبانى والعمارات السكنية إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفا و551 مبنى والدقهلية 24 ألفاً و788 مبنى والاقصر 5613 مبنى والقاهرة 3468 مبنى وبنى سويف 3005 مبانى والشرقية 2473 مبنى.



وأكد محمود شعراوى عدم إدخال المرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التى تحددها كل محافظة موضحا أنه تم تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحى فى كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعمارى لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.



وأشار شعراوى إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة المواطنين فى عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف التى تسعى الدولة لتنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالى للمدن المصرية موجها الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية فى بعض المحافظات وتعميمها فى محافظات أخرى.



وأضاف محمود شعراوى أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الاحياء والمدن، موضحا قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا لقيام أصحاب المبانى من الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لاينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها.