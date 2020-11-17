غلق كوبرى كفر الجزار فى بنها بشكل كلى لمدة أسبوع

أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم غلق كوبرى كفر الجزار، بمدينة بنها، بشكل كلى، اعتبارا من مساء بعد غد الخميس، وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر الجارى، لأعمال الصيانة.





وأشارت المحافظة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التنسيق مع مدير مرور القليوبية، لتوفير بدائل لخط سير سيارات المواطنين، حيث سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى، لحين الانتهاء من أعمال صيانة الكوبرى، مع التزام الهيئة العامة للطرق والكبارى بوضع لوحات إرشادية للمواطنين. وكان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أجرى معاينة لكوبرى كفر الجزار المعدنى المتحرك على النيل ببنها، حيث لوحظ أن الكوبرى فى حاجة إلى صيانة، لتيسير الحركة المرورية، وعلى الفور تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بإرسال فريق عمل لفحص الكوبرى وإجراء الإصلاحات اللازمة له.

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