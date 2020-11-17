فيديو.. مفيد فوزى يتحدث عن نشأته مع أيمن عدلى

وأوضح فوزى، أنه دائما ما كان يتهم بـ"الحشرية" لأنه كان يتدخل فى الكلام، مؤكدا أنه عاش مع 3 أخوات بمحافظة بنى سويف، وأن عائلته لم يكن بها شخص واحد له صلة بالصحافة.
وأشار فوزى، إلى أن بدايته مع الصحافة كان فى الثانوية عندما بدأ فى تحرير جريدة "القائد"، مشيرا إلى أن أول أجر تقاضه من عمله كان 7 جنيهات فى الشهر نظير كتابته الأخبار.
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