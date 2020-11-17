اليوم.. الداخلية تنظم ندوة بقطاع سجون طرة بحضور شخصيات عامة

تنظم وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ندوة كبرى بحضور عدد من مساعدى وزير الداخلية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، والشخصيات العامة، لمناقشة أوضاع السجناء، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.





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