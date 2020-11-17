الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنعى الشهيد اللواء ياسر حسن عصر

ببالغ الحزن والأسى، تنعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الشهيد اللواء ياسر حسن عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد والمترو، والذي وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله. ويعدّ الفقيد الغالي مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في إتمام واجبات عمله، إضافة إلى بسالته منقطعة النظير والتي تبرزها مواقفه البطولية في خدمة عمله ووطنه. نتوجّه بالدعاء بالرحمة والغفران للفقيد متمنين لأهله وأحبائه وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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