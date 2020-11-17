المترو تعلن منع الركوب بدون كمامة بدءًا من الأسبوع المقبل

أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق عن منع دخول الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية إلى المحطات وكذلك القطارات بداية من الأسبوع المقبل، وذلك منعًا لانتشار وباء كورونا.

وشددت الشركة على أهمية دور الكمامات في منع انتقال العدوى من شخص مصاب بفيروس كورونا إلى آخرين، موضحة إنه سيتم نشر أفراد الأمن الإداري وشرطة النقل والمواصلات على مداخل المحطات والأرصفة لتطبيق القرار.

وأشارت إلى أنهم استقبلوا تعليمات من وزير النقل بمنع ركوب القطارات بدون الالتزام بقرار الكمامة الطبية، مشددة على تحرير محاضر فورية لغير الملتزمين مع إجبارهم على ارتدائها أو عدم الركوب.

وكانت شركة مترو الأنفاق قد أعلنت عن استعداد المترو للموجة الثانية لفيروس كورونا بعدد من الاجراءات، أبرزها تعقيم القطارات والمحطات بعد انتهاء ساعات التشغيل اليومية، إضافة إلى تعقيم كل منطقة تلامسية بالمرفق، منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب.

وأكدت على إتاحة منافذ خاصة لبيع الكمامات الطبية داخل كل محطة، وسيتم خلال الفترة القادمة تخصيص ماكينات لبيع الكمامات بعيدًا عن صرافي التذاكر، لافتة إلى بيع الكمامة الواحدة ب 3 جنيهات.

وقالت إنه سيتم منع دخول أي راكب لا يرتدي كمامة من دخول المحطات بدء من الأسبوع المقبل، كما سيتم توقيع غرامات رادعة لكل الركاب غير الملتزمين بالكمامات.

وأوضحت أن الأنفاق سيشكل فريق عمل يقوم بحملات تفتيشية داخل قطارات المترو للتأكد من ارتداء الركاب للكمامات، مع توقيع غرامات فورية لغير الملتزمين.