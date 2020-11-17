انستجرام يطلق حملة توعوية لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت

أطلقت منصة Instagram، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، و يونيسيف مصر ، الحملة التوعوية #حاسبوا_على_كلامكم والرامية إلى تسليط الضوء على مشكلة التنمر على الإنترنت على مستوى مصر.

وتسعى الحملة، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن الآثار النفسية والعاطفية للتنمر على الإنترنت وأهمية الحفاظ على بيئة إيجابية على المنصة.

وتعتبر حملة #حاسبوا_على_كلامكم دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل بوعي أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي يمكن أن تسببها مختلف أشكال التنمر على الإنترنت، خاصة بين الشباب. كما تهدف الى توعية المجتمع بقواعد Instagram حول التنمر وأدواته لمكافحة التنمر المتاحة للجمهور، إذ أن من شأن هذه الأدوات (التي يمكن تحميلها من هنا) تمكين الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التي تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.

بدورها، قالت ندى عنان، رئيس الشؤون الإعلامية في Instagram الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن في Instagram ملتزمون بقيادة الجهود لمكافحة التنمر على الإنترنت. ومن هذا المنطلق، تعاوننا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر واليونيسيف، لتمكين الأشخاص من تحقيق أقصى استفادة من أدوات مكافحة التنمر على Instagram، سواءً كان ذلك عن طريق منع المتنمر من التعليق على المنشورات، أو من خلال الابلاغ عن شخص أو محتوى مسيء، فنحن نسعى لأن يكون Instagram مكانًا داعمًا للجميع".

والجدير بالذكر أن سلوكيات التنمر على الإنترنت تبرز عالميًا كمصدر قلق كبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مصر، تم تجريم التنمر على الإنترنت من خلال قانون رقم 189 لعام 2020 إلا أن الظاهرة مازالت منتشرة. ولذلك يتعاون Instagram مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسيف مصر لرفع الوعي بهذه القضية.

وسيعمل المجلس القومي للمرأة، الذي يقدم الاستشارات القانونية والنفسية لضحايا جميع أشكال العنف بما في ذلك التنمر على الإنترنت، مع Instagram لتعزيز عملهم الداعم للمرأة.

وتقول الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة: "نحن فى مصر عازمون على نشر الوعي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التنمر الإلكتروني، مؤكده أن هذه الحملة التي يطلقها المجلس بالتعاون مع منصة إنستجرام والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف مصر تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وتوفير الدعم اللازم لهذه القضية."

وأشارت رئيسة المجلس أن الحملة تهدف أيضًا إلى زيادة وعي الجمهور المصري المستخدم لمنصة إنستجرام حول التأثير السلبي الناتج عن جريمة التنمر ، وتشجيع هذا الجمهور أيضا على اكتشاف التنمر والتحرك ضده بشكل بناء."

ولضمان الوصول إلى المراهقين والشباب، يعمل Instagram مع جهتين رئيسيتين لتعزيز جهوده التوعوية في هذا الصدد، هما المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يتصدى لسلوكيات التنمر بجميع أشكالها، سواءً كان لفظيًا أو نفسيًا أو جسديًا أو إلكترونيًا، كشكل من أشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال، و يونيسيف مصر، التي تعمل على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك التنمر، مع التركيز على تحديد طرق لضمان توفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت للأطفال ومعالجة التنمر الإلكتروني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن المجلس كان أول من أثار قضية التصدي للتنمر بكافة صوره وأشكاله عام 2018 مشيرة إلى أن هذه الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار "أنا ضد التنمر" جذبت اهتمام الجماهير من البالغين والأطفال كما ساهمت في تعزيز الوعي لدى الجمهور بمخاطر التنمر، لافتة إلى أن هذه الجهود كللت بالنجاح مع صدور قانون لمواجهة التنمر مؤكدة على أننا اليوم نجدد التزامنا للتصدي له باعتباره أحد أشكال العنف والإساءة خاصة مع زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاختفاء خلف الشاشات والتي ادت الي زيادة انتشار التنمر الإلكتروني ، قائلة إننا من خلال تعزيز الجهود والشراكات سنقضي على هذه الظاهرة وأننا مستعدون لبذل الجهود لتوفير بيئة آمنة للأطفال خالية من العنف

أكد جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر: "عالميًا، يُقدر أن واحدًا من كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت هم أطفال. الاستخدام المتزايد للإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتقارب الاجتماعي، ولكنها تعرضهم أيضًا لخطر أكبر وهو التنمر الإلكتروني. ومن ثم، فإن مسؤوليتنا المشتركة كحكومات ومنظمات دولية وقومية العمل معًا إلى جانب الأسر ومقدمي الرعاية والشخصيات المؤثرة والقطاع الخاص للقضاء على هذه المخاطر وتعزيز وصول الأطفال إلى محتوى آمن عبر الإنترنت. ويسعدنا أن نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وإنستجرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وآثاره".

كما حظيت الحملة بدعم من المشاهير والداعمين. بالإضافة إلى ذلك، يدعو Instagram وشركاؤه المجتمع لدعم الحملة من خلال تنزيل مجموعة أدوات السلامة [هنا] ومشاركتها على حساباتهم الشخصية على Instagram.

وفي إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع قوي من الداعمين للحملة، طوّر Instagram أيضًا فلتر مخصص للحملة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة ويونيسيف والذي سيتم إطلاقه على صفحة @unicef.egypt. وسيشجع فلتر Instagram "خلينا متفقين" المستخدمين على التعهد بالمقاومة والتحدث بصوت أعلى ضد التنمر على الإنترنت بجميع أشكاله، مما يخلق مساحة أكثر أمانًا للمجتمع للتفاعل والمشاركة والتعبير عن أنفسهم.

ويوفر Instagram للمستخدمين العديد من الأدوات ومسارات العمل لمكافحة التنمر على الإنترنت والإبلاغ عنه، وسيقوم Instagram بالتحديث المستمر لحواجز الحماية لضمان توفير الحماية المناسبة لمجتمعه في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول الحملة، تفضل بزيارة: [مدونة الحملة]

• المجلس القومي للمرأة: يمكن للنساء اللاتي تعرضن للتنمر التواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة عبر الخط الساخن 15115 من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، أو عبر واتساب على الرقم 01007525600 أو البريد الإلكتروني: [email protected] لشكاوى المرأة حول جميع أشكال العنف بما في ذلك التنمر وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية. http://ncw.gov.eg/

• يونيسيف مصر: موارد حول التنمر والسلامة على الإنترنت: https://www.unicef.org/egypt/protecting-children-cyberbullying

• المجلس القومي للطفولة والأمومة: يمكن لضحايا التنمر والمتنمرين الحصول على المساعدة من خلال "خط نجدة الطفل 16000" أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 أو إرسال رسالة عبر الصفحات الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

Instagram: قائمة أدوات السلامة على الإنترنت لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين على Instagram (تتوفر بصيغة PDF)

• تحذير بشأن التعليق (متوفر باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي): هل تمنيت يومًا ما أن يتوقف الشخص لوهلة للتفكير قبل نشر التعليق؟ تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة لدينا على تحذير الأشخاص عندما يتم اعتبار التعليق الذي يكتبونه مسيئًا قبل نشره، مما يمنحهم فرصة للتفكير مرة أخرى قبل نشر شيء غير لطيف أو مؤذي.

• فلتر التعليقات: هل تسبب لك بعض الكلمات أو العبارات أو الرموز التعبيرية إزعاجًا؟ لدينا أداة تساعدك على التأكد من عدم قدرة أي شخص من التعليق على مشاركاتك باستخدام هذه الكلمات. اذهب إلى الإعدادات وقم بإضافتها إلى فلتر التعليقات، ولن تظهر في مشاركاتك مرة أخرى

التعليقات المثبتة: بالإضافة إلى مسح التعليقات السلبية، نحاول توفير طريقة سهلة للمستخدمين لزيادة التعليقات الإيجابية والتشجيع عليها. لهذا السبب أطلقنا عالميًا ميزة التعليقات المثبتة، والتي تمنح الأشخاص وسيلة لضبط إيقاع حساباتهم من خلال تثبيت التعليقات الإيجابية في أعلى سلسلة التعليقات، بحيث يمكن للآخرين اتباعها كمثال.

• الخصوصية: يمكنك ضبط خصوصيتك بالطريقة التي تريدها - هل تريد فقط مشاركة تحديثاتك مع أصدقائك المقربين؟ لا تنس تحويل حسابك إلى الوضع الخاص، أو استخدم أداة الأصدقاء المقربين، لمشاركة قصصك مع قائمة تجهزها بنفسك من متابعيك.

خطوات يجب اتخاذها لتقييد الوصول إلى حسابك:

• التقييد: من خلال ميزة التقييد ستتمكن من حماية حسابك بهدوء مع استمرار مراقبة الشخص المتنمر. فعندما تستخدم الميزة لتقييد شخص ما، فسيتمكن هو فقط من رؤية تعليقاته على منشوراتك، كما لن يظهر له ما إذا كان حسابك نشطًا أو إذا قرأت رسالة مباشرة منه.

• إدارة التفاعلات المتعددة غير مرغوب فيها: في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا ميزة لمساعدة الأشخاص على إدارة التفاعلات المتعددة غير مرغوب فيها في وقت واحد. ندرك أنه قد يكون من الصعب إدارة الكثير التعليقات السلبية، لذلك كنا نختبر القدرة على حذف التعليقات بشكل مجمّع (حتى 25 تعليقًا في وقت واحد)، بالإضافة إلى حظر أو تقييد حسابات متعددة تنشر تعليقات سلبية.

• التحكم بمن يمكنه الإشارة إليك: رأينا أنه يمكن استخدام الإشارات لاستهداف الآخرين أو التنمر عليهم، لذلك طرحنا عناصر تحكّم جديدة تتيح لك إدارة من يمكنه الإشارة إليك على إنستجرام. يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن يتمكن الجميع، أو الأشخاص الذين تتابعهم فقط أو لا أحد، من الإشارة إليك في تعليق أو وصف أو قصة.

• التحكم بمن يمكنه مراسلتك: اتخذنا بعض الخطوات لمساعدتك على التحكم فيمن يمكنه مراسلتك على إنستجرام، وهو ما يمنحك القدرة على السماح فقط للأشخاص الذين تتابعهم على مراسلتك وإضافتك إلى سلاسل محادثات المجموعة. ولن يتلقّ الأشخاص الذين يفعّلون هذا الإعداد بعد ذلك أي رسائل أو طلبات رسائل جماعية أو ردود على القصص من أي شخص لم يختاروا متابعته. وتتوفر هذه الميزة لصنّاع المحتوى على مستوى العالم - الذين ندرك أنهم من الممكن أن يتلقوا كم هائل من الرسائل غير المرغوب فيها - ونقوم باختبارها لبقية المجتمع أيضًا.

• الإخفاء: هل تحتاج إلى فترة راحة من شخص ما ولكن لا تريد إلغاء متابعته أو حظره؟ هذه الميزة تعني أنك ستظل متابعهم ولكنها تتيح لك تحديد وقت مشاهدة المحتوى الخاص بهم. أنت فقط من سيعرف أنك فعّلت زر كتم الصوت، لذلك لا داعي للقلق بشأن التسبب في الإساءة أو المشكلات.

• الحظر: إذا كنت تريد منع جميع التفاعلات مع حساب ما، فيمكنك حظر هذا الشخص. ويعني ذلك أنك لن ترى المحتوى الخاص به بعد الآن، ولن يتمكنوا من رؤية المحتوى الخاص بك أيضًا، ولن يظهر حسابك في عمليات البحث أو الاقتراحات.

• الإبلاغ: نحن هنا للمساعدة - أخبرنا إذا كان شخص ما ينشر تعليقات مسيئة أو مؤذية حتى نتمكن من التعامل معها. يمكنك القيام بذلك على أي محتوى (بما في ذلك الرسائل المباشرة أو التعليقات) – فمن خلال نقرات قليلة يمكنك الإبلاغ عن ذلك إلى Instagram حيث يعمل فريقنا من المراجعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراجعة البلاغات وإزالة أي شيء يخالف قواعدنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على:

معلومات الاتصال للمجلس القومي للمرأة

حول Instagram:

https://instagram-press.com/