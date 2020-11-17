الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد يونس؛ للتعزية في وفاة فوزية عصمت السادات. كما أوفد الرئيس السيسي، العميد مصطفى أحمد منتصر؛ للتعزية في وفاة مصطفى عبد العظيم المصري، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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