الأرصاد: طقس الغد معتدل في القاهرة وأمطار على السواحل.. والعظمى بالصعيد 28

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيفا نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما محافظات الصعيد، يبقى الطقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة الكبرى 25 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16.