تعرف على أهم مباريات اليوم.. مصر ضد توجو وأسبانيا في مواجهة ألمانيا

تستمر اليوم مباريات المنتخبات على مستوى العالم، طبقا للأجندة الدولية المطبقى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تستمر من 9 نوفمبر إلى 17 من نفس الشهر.

وتستمر اليوم منافسات تصفيات كأس الأمم الأفرقية 2022، وعلى رأسها مواجهة منتخبنا الوطني ضد منتخب توجو ضمن منافسات المجموعة السابعة، وتدخل مصر المباراة محتلة لوصافة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، بينما تتزيل توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

كما تستمر اليوم منافسات تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، ودوري الأمم الاوروبية للمستويات الأول والثالث والرابع، وعلى قمتها مواجهة قوبية بين منتخب أسبانيا، ونظيره الألماني.

وتقام اليوم مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره البرازيلي ضمن البطولة الودية للإستعداد لأولمبياد طوكيو، وإليكم جدول بأهم المباريات:

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022:

أفريقيا الوسطى X المغرب 3:00 عصرا

مدغشقر X كوت ديفوار 3:00 عصرا

إثيوبيا X النيجر 3:00 عصرا

السودان X غانا 3:00 عصرا

بولندا X كاب فيردي 3:00 عصرا

ليسوتو X بنين 3:00 عصرا

توجو X مصر 6:00 مساءا

أنجولا X كونغو الديموقراطية 6:00 مساءا

سيراليون X نيجيريا 6:00 مساءا

نامبيا X مالي 9:00 مساءا

تنزانيا X تونس 9:00 مساءا

دوري الأمم الاوروبية – المستوى الأول:

إسبانيا X ألمانيا 9:45 مساءا

كرواتيا X البرتغال 9:45 مساءا

فرنسا X السويد 9:45 مساءا

سويسرا X أوكرانيا 9:45 مساءا

البطولة الودية استعدادا لأوليمبياد طوكيو:

مصر الأوليمبي X البرازيل الأوليمبي 9:00 مساءا

