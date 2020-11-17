قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجلس العلمي للآثار، إن وزارة الأثار في عهد الدكتور زاهي حواس بدأت في إنشاء المدارس الخاصة بتعليم الآثريين المصريين، وذلك لتعليم الشباب «علم المصريات» على يد الأجانب في 2006.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في العام 2009 بدأ المصريين يعلمون أنفسهم بعد ثبات نجاحهم.
وأوضح الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجلس العلمي للآثار، أن وزارة الآثار شهدت فترة ركود بعد الثورة لأنها تعتمد على التمويل الذاتي.
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ولفت إلى أن الوزارة بدأت الرجوع للاكتشافات من جديد في العام 2017، وجميع ما تم كشفه كان بواسطة بعثات مصرية خالصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: البعثات المصرية نجحت في إعلان كشوف أثرية عديدة منذ 2017 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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