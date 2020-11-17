الآثار: البعثات المصرية نجحت في إعلان كشوف أثرية عديدة منذ 2017

قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجلس العلمي للآثار، إن وزارة الأثار في عهد الدكتور زاهي حواس بدأت في إنشاء المدارس الخاصة بتعليم الآثريين المصريين، وذلك لتعليم الشباب «علم المصريات» على يد الأجانب في 2006.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في العام 2009 بدأ المصريين يعلمون أنفسهم بعد ثبات نجاحهم.

وأوضح الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجلس العلمي للآثار، أن وزارة الآثار شهدت فترة ركود بعد الثورة لأنها تعتمد على التمويل الذاتي.

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ولفت إلى أن الوزارة بدأت الرجوع للاكتشافات من جديد في العام 2017، وجميع ما تم كشفه كان بواسطة بعثات مصرية خالصة.