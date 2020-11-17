رئيس جامعة أسيوط يتفقد إنشاء مركز النيل للتنوير

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية التى تكفل إثراء وتشجيع الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، وذلك إيماناً من إدارة الجامعة بالدور التكاملى الذى تقوم به الأنشطة الطلابية بجانب الخدمة التعليمية فى بناء شخصية سليمة مكتملة الأركان منفتحة فكرياً ومتميزة بما تملكه من علم وموهبة.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال إحلال وتطوير قاعة النيل للأنشطة الطلابية وتحويلها إلى مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضارى وذلك برفقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الإتحادات الطلابية والأستاذ محمد جمعة مدير النشاط المسرحى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال جولته أشاد رئيس جامعة أسيوط بالعمل الجارى لإنشاء المركز والذى من المقرر أن يكون بمثابة قصر ثقافة متكامل يعمل على نشر الوعى الثقافى والفنى وتحسين الذوق العام، ودعم الحركة المسرحية والفنية داخل الجامعة والتى تحظى بمشاركة واسعة ومتميزة من طلاب مختلف الكليات.

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وكشف الدكتور شحاتة غريب أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً من أجل إنشاء مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضارى على نحو مشرف يليق بمكانة الجامعة وريادتها التنويرية والحضارية، ويحقق تعظيم الإستفادة من مسرح قاعة النيل والذى يعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، موضحاً أن المسرح مخصص لإستقبال أكبر عرض مسرحى ومزود بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة والديكور، كما تم تطوير غرف الملابس وصالة كبار الزوار الملحقة بالمسرح.