التخطيط: 250 مليون لطوارىء جامعة كفر الشيخ واستكمال تعلية معهد الأورام بالمحافظة

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي زيادة استثمارات جامعة كفر الشيخ بخطة عام 2020/2021 بمبلغ 250 مليون جنيه.

وأوضحت السعيد أن الاعتماد تمثل في إدراج مشروع استكمال تشطيبات مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بخطة الجامعة للعام المالي الحالي 2020/2021 باستثمارات تبلغ200 مليون، لافتة إلي أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 791 مليون جنيه، مضيفة أن الاعتماد تضمن 50 مليون جنيه لمشروع استكمال تعلية وتشطيب معهد الأورام بمحافظة كفر الشيخ والتي تبلغ تكلفته الكلية 117 مليون جنيه.

وأضافت السعيد أن الاعتماد جاء في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم المشروعات المرتبطة بصحة المواطن والاهتمام بها باعتبارها أولوية قصوي مؤكدة سعي الوزارة إلي تحقيق رؤية قطاع الصحة والتي تتبلوّر حول تمتع الـمصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي مُتكامل يتميّز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين الـمُؤشّرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين بما يكفُل الرخاء والرفاهة والتنمية.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تركز علي النهوض بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة لكافة الـمواطنين مع ضمان جودة الخدمات الصحية الـمُقدّمة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والـمُساءلة.

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وأشارت السعيد إلي هيكل خطة التنمية بحسب الأهداف لعام 20/2021والتي تتضمن هدف النهوض بصحة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، هدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات الـمُقدّمة بالإضافة إلي هدف حوكمة قطاع الصحة.