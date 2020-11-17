فرضت عدد من الولايات الأمريكية قيودًا صارمة جديدة على التجمعات والنشاط التجاري، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يهدد بتدمير أنظمة الرعاية الصحية وقتل الآلاف في الأيام المقبلة، وذلك بعد ارتفاع الإصابات بشكل مرعب.
عادت كلًا من نيوجيرسي وكاليفورنيا وأوهايو وأكبر مدينة في بنسلفانيا، إضافة إلى مدينة فيلادلفيا، إلى فرض إجراءات صارمة تهدف إلى الحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما تراجعت قليلًا في فترة الصيف.
بدأ تطبيق حظر التجمعات الداخلية بأي عدد في أي مكان، عام أو خاص، باستثناء الأفراد الذين يعيشون سويًا.
كما حذر خبراء الصحة من أن موسم السفر في عطلات أعياد الميلاد القادمة، مع الطقس البارد، سيؤديان إلى زيادة الإصابات، ومن ثم لن يكن مكان فارغ في المستشفيات.
اقرأ أيضًا..ارتفاع عداد إصابات فيروس كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولايات أمريكية تفرض قيودًا صارمة بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.