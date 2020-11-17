"كفاية يا عصام".. الجماهير المصرية ترد على الحضرى بعد نيته العودة للملاعب

أثار الحارس التاريخى لمنتخب مصر عصام الحضرى، انتباه ملايين المصريين بعد إعلان رغبته العودة إلى الملاعب، من خلال نادى إف سي زيد، قبل إعلان الأخير تراجعه عن انتداب الحارس الكبير.

"كفاية يا عصام"، كانت رسالة الجماهير المصرية لكابتن منتخب مصر، والنادى الأهلى عصام الحضرى، صاحب أكبر مشاركة دولية فى تاريخ مصر، برصيد 153 مباراة، ووجهت الجماهير المصرية، سهام النقد الحاد إلى الحضرى، مشددين على ضرورة أن يحترم تاريخه الطويل فى الملاعب، ولا يلعب أكثر من ذلك، خاصة مع تقدم سنه إلى 47 سنة.

وكان الحضرى، قد فجر فكرة إعلان عودته للملاعب المصرية، عن طريق نادى إف سى زيد، الأمر الذى أثار اندهاش العديد من المصريين، لأن الحضرى لعب للكثير من الأندية المصرية العريقة، على رأسها الأهلى والزمالك والإسماعيلي، والاتحاد السكندرى، وغيرهم من الأندية المصرية، ولا يليق أن يلعب لنادى فى تلك السن خاصة بعد فقدانه جزء كبير من لياقته الفنية والبدنية بحكم السن.

وكان محمد دياب العضو المنتدب لنادي "إف سي زد"، قد أعلن عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري اسطورة حراسة مرمي منتخب مصر استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال .

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية: خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية".

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وأضاف: سبب عدم اتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لانه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعديه تماما عن الماديات والامور المالية التى لم يتم التطرق اليها في ذلك الوقت . وأضاف: سبب عدم اتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لانه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعديه تماما عن الماديات والامور المالية التى لم يتم التطرق اليها في ذلك الوقت . وتشير العديد من الأخبار إلى اقتراب نادي زد من شراء إف سي مصر، الهابط مؤخرًا لدوري الدرجة الأولى بعد مشاركة في الممتاز لم تكلل بالنجاح. اقرأ أيضًا: عصام الحضري يحتفل بـ خطوبة ابنته في أجواء عائلية "صور"



وعصام الحضري، مواليد 15 يناير عام 1973، وظل حارسًا أساسيًا بالمنتخب الوطنى لمدة طويلة، وحصد طوال تاريخه 38 لقباً و 6 إنجازات على المستوي الشخصي، لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 153 مباراة. وهو أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. في يونيو 2018، تم اختيار عصام الحضري ضمن قائمة منتخب مصر للمُشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وأصبح أكبر حارس تم اختياره للقائمة في تاريخ بطولة كأس العالم.