تامر عاشور يتصدر "التريند" بعد طلب زوجته الطلاق على السوشيال ميديا "القصة كاملة"

تامر عاشور تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء إعلان زوجته سمر أبو شقة انفصالها عنه دون طلاق رسمي، وأنها قدمت العديد من التنازلات لاستمرار العلاقة دون جدوى، ليكونان حديث السوشيال ميديا.

البداية



بدأت المشاكل حينما قرر تامر عاشور خطبة دارين حلمي وهى على ذمته، لتطلب الطلاق منه إلا أنه لم يستجب لها، ولكنها أبت أن تعود له مرة أخرى بعد خيانة تامر عاشور لها، وبدأت سمر تسرد القصة كاملة عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لترد على الجمهور في حلقة من الأسئلة التي دارت حول طلاقها من تامر عاشور.

انفصال تامر عاشور عن زوجته وعودته مرة أخرى



انفصل الزوجان من الأساس بعد الزواج بأقل من شهر بسبب عدم التفاهم وذلك عام 2017، وبعدها في عام 2018 عادا مرة أخرى وانجبها ابنتهما "أيام".

سخرية السوشيال ميديا من حالات طلاق الفنانين



تفاعل عدد كبير من رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع أزمة تامر عاشور وزوجته، قائلين: " زوجة تامر عاشور تصر على الطلاق: الحياة بيننا مستحيلة، هو فيه ايه يا جدعان تامر حسني وبسمة برده نفس القصه".

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كانت قد أثارت رسائل تامر حسني وبسمة بوسيل، حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليتصدر الثنائي التريند بعد محاولة تامر حسني لمصالحة بسمة بوسيل عبر منصات السوشيال ميديا.