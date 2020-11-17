زوجة تامر عاشور توجه رسالة لـ بسمة بوسيل بعد عودتها لتامر حسني "صورة"

أشادت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور، برد الفنانة بسمة بوسيل بعدما أنهى تامر حسني الخلاف بينهما برسالته الأخيرة، على الرغم من إصرار بسمة على الطلاق إلا أنها تراجعت على الفور.
كتبت زوجة تامر عاشور موجهة حديثها لبسمة عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "برافو يا بسمة والله.. متديش الفرصة لأي واحدة رخيصة تشمت فيكي وخصوصا إنهم بقوا كتير".
كانت قد طلبت سمر زوجة الفنان تامر عاشور الطلاق وأعلنت تمسكها بقرارها على "انستجرام" لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حولها.
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تفاعل عدد كبير من رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع أزمة تامر عاشور وزوجته، قائلين: " زوجة تامر عاشور تصر على الطلاق: الحياة بيننا مستحيلة، هو فيه ايه يا جدعان تامر حسني وبسمة برده نفس القصه".
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