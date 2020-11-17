استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري بمقر وزارة الخارجية رئيس البرلمان العربي ‎عادل العسومي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر إن الإجتماع يأتى لمناقشة سبل دفع آليات العمل العربي المشترك. اقرأ أيضا: وزير التعليم: "قرار تعطيل الدراسة للدولة وليس للوزارة"



كما يتباحث الطرفان، أبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحدث الآن.. سامح شكري يلتقي رئيس البرلمان العربى فى مقر وزارة الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.