صور.. محافظ دمياط تفتتح محطة صرف صحى فى قرية السنانية بـ10 ملايين جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع صرف صحى "عبد القادر 2" الذى تم تنفيذه بقرية السنانية التابعة لمركز ومدينة دمياط، بتمويل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بقيمة قدرها 10 ملايين جنيه.





شارك فى الافتتاح هشام نور الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، هذا وقد استمعت المحافظ الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم شبكات انحدار بطول 2378 متر طولى ومحطة رفع وخط طرد بطول 2150 متر وبقطر 200 مم تصرف بمعدل 50 لتر/ ثانية، إذ يخدم المشروع 2000 نسمة بمنطقة كوبرى النماس بالقرية والمناطق المحيطة.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة كانت حريصة على الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال بهذا المشروع وإزالة جميع العقبات التى عرقلت استكماله منذ عدة سنوات، وتوجهت بالشكر إلى شركة موبكو على تمويل المشروع والذى جاء ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بمحافظة دمياط، كما توجهت بالشكر أيضا إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وفقا للجدول الزمنى المحدد، وتنفيذها مشروع كامل للتطوير وقيامها بتغيير خط المياه من الاسبوستس إلى مواسير PVC.



وفى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط المواطنين بالمنطقة بسرعة التقدم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدة أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذا الملف.



ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بجهود محافظ دمياط لاستكمال هذا المشروع ودفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.