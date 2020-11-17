وصول جثمان الشهيد اللواء ياسر عسر إلى قرية مشتهر لتشييع جنازته

وعم الحزن قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد استشهاد اللواء ياسر عسر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد خلال قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتجمع أهالى القرية لاستقبال جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق، ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى استشهاده.