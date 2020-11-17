القوى العاملة: تعيين 779 شابا منهم 10 من ذوى القدرات بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 779 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3312 شابا، وتوفير 37 فرصة عمل منهم 7 فرص لذوى القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملاً بمبلغ 141 ألفا و500 جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و141 ألف و500 جنيه لـ 2283 عاملاً آخر.

وقال أحمد القللى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 508 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 895 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 40 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 10 شكاوى منهم للقضاء، ومازالت 26 شكوى منها تحت البحث والدراسة .

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب استقبلت المديرية طلبات 8 أجنبيا، منهم 5 سورى الجنسية، و3 فلسطينى، و3 طلبات تجديد ترخيص أخرى.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى بدأت المديرية 6 دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ 75 متدرباً على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، كما تعقد دورة أخرى فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 10 متدربين.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.