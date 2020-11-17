فيديو.. إكسترا نيوز تعرض لقاء دوت الخليج مع الشهيد اللواء ياسر عسر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" حوارا أجراه اللواء الشهيد ياسر عسر فى عام 2016 مع موقع "دوت الخليج" عندما جازف بحياته فى ذلك الحين واقتحم عربة قطار كان حريقا قد اندلع بها منقذا بذلك حياة الركاب بعد أن اشتعلت النيران فى العربة.





وأكد الشهيد ياسر عسر والذى كان يشغل حينها مأمور قسم شرطة ضواحى السكة الحديد بمحطة مصر، أنه ألقى بنفسه وسط النيران التى نشبت فى عربة قطار، دون التفكير أو النظر إلى صفته الوظيفية وانتظار رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق. ووجه عسر لأبنائه الضباط والمجندين رسالة عبر "دوت الخليج" طالبهم فيها ببذل مزيد من الجهد والعمل، مشدد عليهم الإخلاص فى عملهم لأن الله لن يضيع أجرهم.

واستشهد أمس اللواء ياسر عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال إنقاذه أرواح الركاب بمحطة مسرة بمترو أنفاق شبرا الخيمة.

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