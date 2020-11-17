مكتوب له يموت شهيد.. المنقذ ياسر عسر آمن برسالته وأفنى عمره لأجلها

اللواء ياسر حسن عسر، ابن قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.. ضابط شرطة بدرجة بطل لا يهاب الموت، يؤدى عمله بالذمة والصدق، محافظًا على العهد والقسم الذى أداه فى ساحة كلية الشرطة، أثناء حفل تخرجه، عام 1989.

عمل طوال خدمته على إنقاذ المواطنين من الحرائق، وضُرب به المثل فى الشجاعة، حتى لاقى ربه منذ ساعات، وهو يحاول السيطرة على حريق فى هواية بمحطة مترو مسرة.

نشب حريق فى هواية بمحطة مترو مسرة بخط شبرا الخيمة، وأثناء محاولة رجال إدارة شرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء الشهيد ياسر عسر، وكيل الإدارة، سقط داخل الهواية، واستشهد فى الحال.

استشهد اللواء ياسر حسن عسر وهو يحاول إنقاذ مواطنين كانوا يستقلون المترو فى آخر رحلاته وقبل مواعيد الإغلاق، وتم انتشال الجثة، ونقلها لأحد المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

المفارقة فى واقعة الاستشهاد، أنها جاءت فى حادث حريق بعدما استطاع الشهيد البطل من السيطرة على حرائق هائلة نشبت فى محطات قطارات كان يتولى قيادتها، وكان آخرها عام 2016، وكان حينها برتبة عقيد، ويشغل منصب مأمور قسم الضواحى بمحطة مصر، وتحديدًا صباح الخميس 7 يناير، حين اشتعلت النيران فى القطار 1551 القاهرة - طنطا، وحينها لم ينتظر وصول دعم، فاقتحم النيران وبدأ فى إخلاء الركاب، وأمسك بطفاية حريق وبدأ فى التعامل مع مصدر الحريق، ومنعت شجاعته امتداد النيران لعربات أخرى.

يومها تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورته وتبدو على ملابسه وهيئته آثار المواد المستخدمة فى الحريق، وأشادوا بما شهد به المتواجدون فى الحادث، من سلوك بطولى والمبادرة التى قام بهامة الشهيد لإنقاذ أرواح الركاب.

عدة رسائل وجهها اللواء ياسر حسن عسر، عبر مقطع فيديو لـ"دوت الخليج"، بعد الواقعة قال فيه: "أدعوا المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات، يوميًا يستشهد عدد من الضباط فى سبيل هذا الوطن.. أرجو من زملائى والعساكر والأفراد بذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن، فليس لنا سوى مصر الغالية وطنًا نعيش فيه".

وبعد أيام تم استدعاؤه بمقر وزارة الداخلية، وكرمه وزير الداخلية، وبعد حفل التكريم قال: "لم أفعل شيئًا، وإنما قمت بواجبى فقط"، ضاربًا أروع الأمثلة فى إنكار الذات والتضحية والتفانى فى أداء رسالته، وبعدها تم تصعيده فى عدة مناصب، وصولاً لمنصب وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حتى استشهاده.