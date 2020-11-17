الخارجية تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات النواب

دعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل فى انتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.





وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن بعثاتنا فى الخارج مستمرة فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين فى جولة إعادة المرحلة الأولى حتى يوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 سعت 9 مساءً.

جاء ذلك اتصالاً بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية وآخرها انتخابات مجلس النواب الحالية، وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى الأول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج وإتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلاً عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.