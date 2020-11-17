سكك حديد مصر ناعية اللواء ياسر عسر: بسالته منقطعة النظير

نعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ببالغ الحزن والأسى، الشهيد اللواء ياسر حسن عسر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد والمترو، والذى وافته المنية صباح اليوم أثناء تأدية عمله.







وأوضح بيان صحفى للهيئة، أن الفقيد الغالى يعدّ مثالا يحتذى به فى الإخلاص والتفانى فى إتمام واجبات عمله، إضافة إلى بسالته منقطعة النظير والتى تبرزها مواقفه البطولية فى خدمة عمله ووطنه.

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