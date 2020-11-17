القوى العاملة: تعيين 779 شاباً بالدقهلية.. منهم 10 من ذوى القدرات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 779 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3312 شاباً ، وتوفير 37 فرصة عمل منهم 7 فرص لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 23 ألف جنيه لـ 10 عمال كرعاية اجتماعية ، كما تم عمل شهادات أمان لـ 283 عاملاً بمبلغ 141 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بواقع مليون و 141 ألف و 500 جنيه لـ 2283 عاملاً آخر.

وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 508 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 895 منشأة وتم القيام بـ 34 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 40 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 10 شكاوى منهم للقضاء ، ومازالت 26 شكوى منها تحت البحث والدراسة .

أما عن مجال إستخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 8 أجنبياً ، منهم 5 سورى الجنسية ، و3 فلسطيني ، و3 طلبات تجديد ترخيص أخري .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 75 متدرباً على 4 مهن يحتاجها سوق العمل ، كما تعقد دورة أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 10 متدربين .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .