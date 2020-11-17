وزارة الخارجية تعلن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات حول الاقتراع بالخارج

اتصالاً بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وآخرها انتخابات مجلس النواب الحالي، وبناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى الأول من نوفمبر 2020 رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى، تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجارى للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

وفى هذا الصدد، تدعو وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و 20 نوفمبر الجارى، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا فى الخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر الجارى الساعة 9 مساءً.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلاً عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.