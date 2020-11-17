بدء امتحانات ”الميدتيرم” بكليات جامعة القاهرة 21 نوفمبر

د. الخشت: الجامعة مستعدة لإجراء الامتحانات وتصحيحها ورقيًا وإلكترونيًا عبر منصتها التعليمية

تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة يوم السبت 21 نوفمبر الجاري وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.