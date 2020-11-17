انتحار شاب قفزا من الطابق الرابع بمنطقة الساحل لخسارته 50 ألف جنيه في لعبة مراهانت إلكترونية

انتحر شاب يعمل سائقا بإحدى شركات توصيل المواطنين، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنطقة الساحل في القاهرة، وتبين إحداث إصابة بجرح قطعى باليد والقدم قبل إلقاء نفسه.
وذكر أفراد أسرته أنه انتحر لخسارته مبلغ 50 ألف جنيه، في لعبة مراهنات إلكترونية، مما أدى لإصابته بأزمة نفسية انتحر على إثرها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص بمنطقة الساحل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن شابا يدعى "باسم.ا.و" 28 سنة، يعمل سائق بشركة لتوصيل المواطنين، ألقى نفسه من نافذة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بكسر بعظام الجمجمة، نتيجة سقوطه علي سيارة رقم ي ر ق ١٨٤ ماركة لوجان، وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي باليد اليسرى، و القدم اليسرى، وأسفل الذقن، وتبين قيام الشاب بإحداثها بنفسه مستخدما شفرتي موس عثر عليهما بداخل غرفة نومه، قبل إلقاء نفسه، وعثر علي رسالة نصية مفادها انه قام بالانتحار.
بسؤال والده "مدير فندق"، وشقيقه "طالب" مقيمان بذات العقار، ذكرا أنه انتحر بسبب قيامه بلعب لعبة مراهنات إلكترونية تسمي( اوليمبيك ترند) من خلال الكمبيوتر، و قد خسر من خلالها مبلغ مالي 50 ألف جنيه، مما أدى إلي مروره بأزمة نفسية و اكتئاب، واقدم على اثرها بالانتحار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
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