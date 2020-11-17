الداخلية تنظم ندوة بسجون طرة بشأن الرعاية الطبية المقدمة للمساجين (صور)

نظمت وزارة الداخلية ندوة داخل قطاع سجون طرة، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية والإعلاميين وشخصيات عامة لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة. بدأت الندوة بفيلم تسجيلي يوضح مراحل تطور الفلسفة العقابية وتأهيل نزلاء السجون وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم. ومن المقرر إجراء مساعدى وزير الداخلية وممثلي أعضاء مجلس النواب جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب، فضلا عن الاطلاع على الرعاية الرياضية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية الحالية للنزلاء.

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