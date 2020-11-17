رصد موقع "دوت الخليج" غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك، من وضعية العلم التركي أثناء عبور القطع البحرية المصرية لــ مضيق البوسفور، حيث إنه وأثناء عبور القطع المصرية رفعت واحدة منها فقط علم تركيا بقياس 1×2م بينما كان على نفس الصاري علم مصر بقياس 3×5م.
وظهر العلم التركي بحجم الكف، وهو يجاور العلم المصري العملاق على سارية البوارج البحرية المصرية التي تعبر المضيق في طريقها للبحر الأسود، للمشاركة في مناورات "جسر الصداقة" مع البحرية الروسية، حيث إنه وفقًا للتقاليد البحرية العثمانلية البائدة، يجب على سفن الدول الأخرى التي تمر عبر مياه البوسفور أن ترفع العلم التركي من باب المجاملة.
ومضيق البوسفور ممر ملاحي دولي لا سلطة عليه للأتراك إلا في حالة وجود حرب، وفي الحالة الطبيعية تمر سفن العالم التجارية والحربية من المضيق شرط رفع العلم التركي عليها.
وعبرت فرقاطة الصواريخ الموجهة "الإسكندرية"، والكورفيت "الفاتح"، ولنش الصواريخ الهجومي "محمود فهمي، لمضيق البوسفور، حيث تجري القوات البحرية المصرية والروسية تدريبات مشتركة في البحر الأسود حتى نهاية العام الجاري، تحت عنوان "جسر الصداقة المشترك -2020".
ويعد مبنى القنصلية (قصر الوالدة باشا في بيبيك) من أجمل المباني في مدينة اسطنبول، ويعتبر إرث تاريخي شيده المهندس الإيطالي رايموندو ديرانكو سنة 1781، وبعد سقوط الدولة العثمانية، دخلت الوالدة باشا، أمينة هانم أم الخديوي عباس حلمي الثاني، في معركة قضائية ضد الحكومة التركية لإثبات أحقيتها في امتلاكه، ثم أهدته للحكومة المصرية لكي يكون مقرا للبعثة في اسطنبول وهو من علامات المدينة ومضيق البوسفور.
ويمثل التدريب البحري المشترك " جسر الصداقة - 3 " احد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحجم كف اليد.. الأتراك غاضبون من وضعية العلم التركي أثناء عبور القطع البحرية المصرية للبوسفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.