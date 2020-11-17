ربنا يرحمك يا حبيبي .. إعلامية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها مع شهيد مترو المسرة

نعت الاعلامية سالي عبد السلام زوج خالتها اللواء ياسر بعد استشهاده خلال محاولته اخماد حريق بمترو المسرة . وكتبت سالي عبد السلام من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " انا لله وانا اليه راجعون استشهد منذ قليل جوز خالتى اللواء ياسر ..حصل حريق فى مكان شغله انقذ الناس ومات ..سبحانك ..ادعوله بالرحمة والمغفرة من اطيب الناس ادعوا لخالتى وولادها الصغيرين اكبرهم اولى شرطة..انا لله وانا اليه راجعون ...ربنا يرحمك يا حبيبى " . استشهد وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اللواء جاسر عسر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أثناء مساعدته رجال الحماية المدنية لإخماد حريق داخل محطة مترو مسرة، بعد سقوطه داخل الهواية.

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