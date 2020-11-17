"تامر حسني وبوسي وياسمين عبد العزيز".. نجوم أفشوا أسرار بيوتهم على السوشيال ميديا

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تويتر"، و"انستجرام"، منصات لإفشاء أسرار بيوت الفنانين، فتارة يتصدر الفنانين محركات البحث على تويتر بسبب انفصالهما عن بعضهم البعض، وتارة أخرى يتصدروا بسبب خلافات أسرية مع أهاليهم، الأمر الذي يعكس رغبة هؤلاء الفنانين في الظهور الإعلامي، وتصدر الـ "ترند".

قصة تامر حسني وبسمة بوسيل



موخرًا تصدر الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلافات أسرية بينهم، ترجع أصلها إلى زيادة غيرة الزوجة على زوجها، إلا أن الأمر لم يتوقف عند حد الخلافات المنزلية، بل ازداد حتى أصبح الجمهور جزء أساسيًا من أسرار بيت تامر حسني.

الفنان تامر حسني وجه رسالة لزوجته على موقع "الانستجرام"، كتبا: "بسمة حبيبتي للأسف مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق فارغ، نسوكي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها"، الغريب أن تامر حسني مُدرك لمخاطر الـ "سوشيال ميديا"، إلا أنه اعتذر لبسمة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

لم تكن حكاية الخلافات الأسرية بين الفنان تامر حسني، وبسمة بوسيل الآولى أو الأخيرة، لأن سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور طلبت الطلاق منه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".

سمر أبو شقة وتامر عاشور



فتحت سمر أبو شقة باب الأسئلة لمتابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع، إلا أنها أكدت أنه لا مجال للعودة إلى تامر عاشور مرة أخرى.

أحمد حلمي ومنى ذكي



قبل أيام فاجئ الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى ذكي بفيديو على خاصية القصص القصيرة على "الانستجرام"، يوضح فيه عدم قدرة على صناعة الكعك المنزلي، وهو ما تطلب زوجته لرد خلال برنامج (معكم منى الشاذلي)، بأن زوجها دائمًا يفاجئها بمصائب بعد خروجها من المنزل.

خلافات بوسي مع والدها



خلافات الفنانين الأسرية، لم تقتصر على حد العلاقات الزوجية فقط، فالفنانة بوسي خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي توضح خلافاتها مع والدها الذي تركها منذ نعومة أظافرها، وترك والدتها دون مصاريفها.

وأضافت الفنان بوسي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على إحدى القنوات الفضائية، أنها نزلت تشتغل في سن ال 15 سنة، لكي تساند والدتها في المصاريف، خاصة أن والدها طلق والدتها وهي حامل في شهرين.

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ياسمين عبد العزيز وشقيقها



أما عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وجه لها شقيقها رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمعرفة الغرض من علاقة ياسمين عبد العزيز بأحمد العزضي قبل زواجهما، قائلا: "ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك، أنا قسما بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا أسف، أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى أيه، لأن الكلام كان كتير جدًا، من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وأنتى حرة فى حياتك ومستقبلك، ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده، ربنا يوفقك".