لائحة الشيوخ: المجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية حيث تنص (المادة الأولى) منها علي أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة

(المادة الثانية) بأن يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها، و(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره و يختم القانون بخاتم الدولة

انطلاق اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لنظر المسودة النهائية ...والعرض علي الجلسة العامة 29 نوفمبر