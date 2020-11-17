الشهيد ياسر حسن عصر.. أبرز المعلومات عن مسيرته الحافلة بالبطولات التي انتهت في حريق مسرة

اللواء ياسر حسن عصر، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، في صباح اليوم الثلاثاء، بعدما استشهد خلال فحص حريق داخل محطة مترو مسرة بالخط الثاني.

حرص اللواء ياسر حسن عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على إخماد الحريق خوفًا على حياة المواطنين، فتعرض للسقوط داخل الهواية ما تسبب في وفاته على الفور.

نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مسيرة اللواء البطل ياسر حسن عصر :

- ولد ياسر حسن عصر في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بالقليوبية.

- ضابط شرطة برتبة لواء.

- تخرج في كلية الشركة، وذلك عام 1989.

- شارك الشهيد في إطفاء حرائق هائلة نشبت في محطات قطارات كان يتولى قيادتها، وكان آخرها عام 2016.

- في صباح الخميس 7 يناير 2016، حين اشتعلت النيران في القطار 1551 القاهرة - طنطا، لم ينتظر اللواء ياسر وصول دعم، فاقتحم النيران وبدأ في انقاذ الركاب.

اقرأ أيضًا..الأطباء تنعي الطبيب الشهيد محمود البطل لوفاته بفيروس كورونا



- تم تكريم الشهيد البطل ياسر حسن عصر من قبل اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، على بطولاته الكثيرة وشجاعته.