دينية النواب تطالب بتدخل حاسم بشأن طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس

أعربت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، عن استنكارها قرار إسرائيل طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس بهدف تغيير الواقع السكانى والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية. لائحة الشيوخ: المجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها تدين هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتطالب اللجنة المجتمع الدولى وهيئاته بموقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي بدولة فلسطين الشقيقة، والقيام بواجباتهم ومسئولياتهم الدولية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه القرارات التي تسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضى الفلسطينية العربية.

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