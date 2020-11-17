تفاصيل مكالمة ولي عهد السعودية ورئيس وزراء العراق: لدينا نفس المصالح

نقلت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل مكالمة فيديو بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، عن أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وأكد بن سلمان أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهاً بالروابط بين البلدين حيث أنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال: إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق.

إقرأ أيضًا.. انطلاق اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لنظر المسودة النهائية ...والعرض علي الجلسة العامة 29 نوفمبر



ونقل ولي العهد تحيات الملك سلمان آل سعود والشعب السعودي للشعب العراقي الشقيق.