وفد البرلمان العربي يصل مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وصل منذ قليل وفد البرلمان العربي برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان و النائب الأول للبرلمان العربي ووفدا رفيع المستوى من البرلمان العربي وذلك لتقديم التهنئة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتوليه رئاسه المجلس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدداً من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.

وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس البرلمان على عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة «عبد الرازق» بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .

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