محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة طفلة بمستشفى الخارجة للتحقيق

قرر محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، فتح تحقيق عاجل بواقعة وفاة طفلة بعد تحويلها من مستشفى باريس المركزي لمستشفى الخارجة العام للاشتباه باصابتها بنزيف داخلي؛ وذلك لبيان سبب الوفاة وإثبات وجود إهمال أوتقصير من عدمه.

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسرة الطفلة وذويها، مطالبا بسرعة عرض نتائج التحقيق خلال 24 ساعة؛ لمعاقبة المقصرين في حال إثبات ذلك ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

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وتعرضت الطفلة، التى تقيم في مدينة باريس، للإصابة أمس الإثنين، وعند عرضها على مستشفى باريس المركزي، قررت المستشفى تحويلها لمستشفى الخارجة العام؛ لحاجتها إلى إسعافات غير متوفرة بمستشفى باريس.

