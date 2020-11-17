إنهاء خدمة إمام بأوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق مع فهم صحيح الدين

أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم الاثنين 16 / 11 / 2020م خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين.
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، على أن يتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
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