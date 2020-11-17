مكة وكيان محمد صلاح تشعلان السوشيال ميديا "صور"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لبنات اللاعب محمد صلاح "مكة وكيان"، على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، متمنين الشفاء العاجل لمحمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا. ظهرت مكة ابنة محمد صلاح الكبرى وهي تحمل شقيقتها الصغرى "كيان"، في حين ظهرت في صور أخرى برفقة أقاربها، إذ خضعن لجلسة تصوير مبهجة بعدسة المصور "إسماعيل بدر". حظت الصور على إعجاب وتفاعل جماهيري كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، وتنوعت التعليقات التي تشيد بجمال أميرات محمد صلاح. اقرأ أيضًا..إرسال 58 فرد من عائلة محمد صلاح بـ نجريج لفحص الـ PCR



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في بيان رسمي، إصابة محمد صلاح بكورونا، وفقًا لنتيجة المسحة التي أجراها وجاءت إيجابية.

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