ويقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التى توفرها وهى: ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح "إنفاذ القانون"، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وإطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمة الأرشيف الإلكترونى، ونظام إدارة المحاكم الإلكترونى، وتطبيق الهاتف الذكى (أرغب فى عمل توكيل)، وخدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، ومنظومة السجل العينى إلكترونيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة العدل تشارك بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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