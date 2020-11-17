الشرقية: تنفيذ 12.699 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 1.8 مليار جنيه

وقال المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن برنامج "مشروعك" يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة، ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح غراب أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول فى منح القروض للشباب حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 257 مليونا و297 ألف جنيه، لتمويل 2287 مشروعا، يليه مركز الحسينية بإجمالى قروض قدرها 237 مليونا و505 آلاف جنيه، لتمويل 607 مشروعات، ثم مركز بلبيس بإجمالى قروض 220 مليونا و905 آلاف جنيه، لتمويل 1670 مشروعا.
وبدوره صرح العربى الشبراوى، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها، محطات تموين وقود، ومصانع الأعلاف، والأسمدة العضوية، والملابس، والصناعات الكهربائية، وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات.
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