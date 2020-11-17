صور.. الجيزة تعلن معالجة الهبوط الأرضى بالعمرانية

وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أنه تلاحظ وجود فتحه بالأسفلت وبفحصها تبين وجود هبوط أرضى ناتج عن تسرب بماسورة مياه وعلى الفور تم إصلاح الماسورة ومعالجة الهبوط وردمه.

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