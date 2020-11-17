أكدت شركة المترو، أنه سيتم منع دخول الركاب للمحطات تماما ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشارت شركة المترو إلى استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.
واستمرت شركة المترو فى توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطة المترو، تطيبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الفيروس .
وشددت شركة المترو على المحطات بمنع الدخول الركاب بدون ارتداء كمامات والتعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المترو: منع دخول الركاب إلى المحطات بدون ارتداء كمامات بدءا من السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.