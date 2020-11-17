المترو: منع دخول الركاب إلى المحطات بدون ارتداء كمامات بدءا من السبت المقبل

أكدت شركة المترو، أنه سيتم منع دخول الركاب للمحطات تماما ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت شركة المترو إلى استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطة المترو، تطيبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الفيروس .

وشددت شركة المترو على المحطات بمنع الدخول الركاب بدون ارتداء كمامات والتعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.