٣٢٤ مليار جنيه استثمارات حكومية..رئيس الوزراء: الانتهاء من تنفيذ ٧٣٢٠ مشروعًا خلال العامين الماضيين

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعًا في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعًا في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعًا، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعًا بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعًا بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما نجحت السياسات التنموية للحكومة في احتواء الضغوط التضخمية، والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الاستراتيجية في الأسواق.
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