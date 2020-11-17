مصر مرتكز الأمن القومي.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيس البرلمان العربي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بحضور النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي و النائب محمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، وذلك لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك ومستجدات الأوضاع في العالم العربي.

وأكد شكري، في بداية اللقاء عن ثقته باضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها في ضوء الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، مُشيدًا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية والتعبير عن تطلعاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب العسومي، عن تقدير البرلمان العربي وتثمينه العالي لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لمؤسسات العمل العربي المشترك بوجه عام وعلى وجه الخصوص البرلمان العربي.

كما عبر الصومي عن شكره وتقديره للوزير سامح شكري في كل ما تقدمه وزارة الخارجية المصرية للبرلمان العربي من الدعم والمساندة، مؤكدًا أن ما يلقاه البرلمان العربي من دعم من جانب جمهورية مصر العربية ليس بغريب على قلب الأمة العربية النابض، باعتبارها مرتكز وقاعدة الأمن القومي العربي والشقيقة الكبرى التي لا تبخل عن دعم ومساندة والوقوف بجانب كافة الدول العربية والتصدي للدفاع عن قضاياها المهمة والاستراتيجية.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة جمهورية مصر العربية في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات والوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسيادتها وحقوقها التاريخية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، منوهًا إلى أن البرلمان العربي وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة خدمة لقضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها.