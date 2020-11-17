عاجل .. إصابة لاعب وسط الزمالك بفيروس كورونا

أعلن محمد حسن لاعب خط وسط الزمالك، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأعلن حسن ذلك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث كتب عبر خاصية "استوري": "نتيجة التحليل إيجابية الحمدلله ارجو الدعاء بالشفاء".
ويعد محمد حسن هو ثاني لاعبي الزمالك إصابةً بفيروس كورونا، وذلك بعد يومين فقط من إصابة قائد الزمالك وظهيره الأيسر "حازم إمام".
وتعاقد الزمالك مع لاعب الوسط صاحب ال 27 عام، قادما من نادي وادي دجلة، وذلك في بداية الموسم قبل الماضي.
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وينتظر الزمالك مواجهة شرسة مع غريمه التقليدي "النادي الأهلي"، وذلك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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