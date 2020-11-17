أندية الدرجة الثانية تتصارع من أجل ضم عصام الحضرى.. والحارس الدولى يفكر فى العودة إلى الملاعب

دخل نادى السكة الحديد فى مفاوضات جادة مع الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عصام الحضرى، حيث كشف وليد أنور مدير شئون اللاعبين بنادي السكة الحديد، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق.

وقال أنور خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" "الحضري صديق شخصي ويربطني به علاقة جيدة، وعندما وجدت أن هناك مفاوضات مع نادي زد، تحدثت معه أول أمس من أجل الانضمام للسكة الحديد".

وأضاف "أبلغت الحضري أننا ننافس على الصعود للدوري الممتاز، وقمنا بضم لاعبين جيدين، ونسعى للصعود للدوري الممتاز".

وتابع، نادي السكة الحديد في انتظار الحضري، والجهاز الفني يرحب بالتعاقد معه، ونتمنى الاستعانة به، وسيكون إنجاز كبير".

اقرأ أيضًا: "كفاية يا عصام".. الجماهير المصرية ترد على الحضرى بعد نيته العودة للملاعب