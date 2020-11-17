بمشاركة النائب علاء عابد..تفاصيل لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئيس البرلمان العربي"فيديو"



أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيكون هناك تعاون وثيق ما بين المجلس والبرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ اليوم/الثلاثاء/ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والوفد المرافق له.