بمشاركة النائب علاء عابد..تفاصيل لقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئيس البرلمان العربي"فيديو"

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيكون هناك تعاون وثيق ما بين المجلس والبرلمان العربي للدفاع عن قضايا الأمة العربية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ اليوم/الثلاثاء/ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والوفد المرافق له.
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وفي مستهل اللقاء، رحب عبد الرازق برئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يعتزم تعزيز أواصر التعاون مع البرلمان العربي في إطار دعم خطوات البرلمان العربي لاستكمال مسيرته الطويلة في الدفاع عن القضايا العربية وكل ما يجمع البرلمانات العربية.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن البرلمان العربي يفخر بعلاقته الوطيدة بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقفها الداعمة لقضايا العمل العربي المشترك، مضيفا أن مصر تتمتع بمكانة مرموقة وخاصة برئاسة الرئيس السيسي.
ولفت العسومي إلى أن هذا اللقاء سيتمخض عن تعاون كبير بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكون عمليا وملموسا للدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وأعرب العسومي عن أمله في أن تكلل جهود مصر في هذا الصدد بالتوفيق والنجاح، مشددا على أن البرلمان العربي يتوافق كليا مع سياسات مصر للدفاع عن قضايا الأمة العربية، كما أنه حريص على استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز أواصر التعاون مع مصر.
حضر اللقاء النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ، والنائبة شادية خضير عضو البرلمان العربي.
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